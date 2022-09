L'FC Andorra espera tancar demà l'acord amb Fiter per a la ciutat esportiva a Auvinyà

Andorra la VellaDirigents del Futbol Club Andorra, que presideix Gerard Piqué, es reuniran dijous amb Ricard Fiter es reuniran dijous per tancar l'acord per a la creació de la ciutat esportiva del club que se situarà en terrenys de l'empresari a Auvinyà. Fonts del conjunt tricolor van assegurar que estan convençuts de tirar endavant el projecte i tan sols queden petits aspectes a tancar de l'acord de lloguer. La ciutat esportiva comptarà amb un camp de futbol de mesures reglamentàries on s'entrenarà el primer equip i poden jugar altres categories del club. Al mateix temps es construiran un parell de camps de dimensions més petites i el club comptarà amb un edifici de tres plantes on s'ubicaran la resta d'instal·lacions. L'acord serà per llarg termini i el club espera deslocalitzar l'activitat que no sigui estrictament els partits del primer equip a l'Estadi Nacional i que posteriorment serà Encamp quan es construeixi el futur estadi del club. El projecte va ser entrat la setmana passada al comú de Sant Julià i s'està a l'espera de la concessió dels permisos.