Un laboratori habilitat podrà diagnosticar fins a 600 mostres al dia, a partir de dijous

El ministre de Sanitat, Joan Martínez Benazet, ha insistit, aquest dimarts, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, que la situació actual, amb sis casos diagnosticats, “no és alarmant”, tot i que “cal estar molt alerta de la situació, tant dins com fora de les fronteres”. A Andorra hi ha sis casos confirmats actualment, dos d'ells relacionats amb la mateixa obra que els diagnosticats dilluns. “Tots ells són a casa”, ha aclarit el ministre. “Al llarg del dia d'avui no s'han diagnosticat més positius, la qual cosa ens fa pensar que el rebrot no anirà a més”, ha afegit el dirigent, qui ha explicat que des de l'Executiu “no se sap encara l'origen del darrer brot”.



Benazet ha anunciat la posada en funcionament d'un laboratori amb una gran capacitat diagnòstica. L'Stop Lab habilitat funcionarà a la caserna de Bombers a partir de dijous, i hi podran anar totes aquelles persones que consideren que poden ser portadores del virus. Serà amb cita prèvia, amb una trucada al 821955, on se'ls farà una prova diagnòstica TMA. El centre de la Sardana, ja en funcionament, pot fer 120 mostres al dia, i el de la caserna de Bombers en podrà recollir fins a 600. Un mecanisme que, segons Benazet, augmentarà considerablement la capacitat de cribatge poblacional.



El laboratori només comunicarà els resultats a aquelles persones que hagin donat positiu. A partir d'aleshores, els afectats seran sotmesos a una investigació epidemiològica. Benazet ha destacat Andorra per la “capacitat diagnòstica i la recerca de casos asimptomàtics”.