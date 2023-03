Liberals aposta per impulsar els negocis relacionats amb la intel·ligència artificial per diversificar l'economia

OrdinoEl primer suplent de la territorial d'ACO + Demòcrates + Liberals d'Ordino, Marc Galabert, ha proposat aquest dilluns en el marc d'unes declaracions que han tingut la plaça Lídia Armengol d'Andorra la Vella impulsar tots aquells models de negoci relacionats amb la intel·ligència artificial com a objectiu per a diversificar l'economia. "Des d'Andorra Recerca i Innovació ja tenim una persona participant en el Comitè d'ètica en la intel·ligència artificial del Consell d'Europa per tal de recollir què s'està fent a escala del nostre entorn i poder legislar de manera segura i amb totes les garanties" ha anunciat.

Amb relació a aquest aspecte, el candidat liberal per la llista territorial d'Ordino, ha assenyalat que la formació pretén continuar apostant per l'economia digital. "Penso que ho hem demostrat impulsant una llei d'economia digital, emprenedoria i innovació que posa facilitats als emprenedors per tal que puguin desenvolupar la seva activitat al país" ha assegurat Galabert mentre afegia que s'han habilitat noves formes de finançament com el crowdfunding i també s'ha posat a disposició de la ciutadania estructures legals per facilitar la transformació digital.

El candidat de la formació liderada per Josep Maria Cabanes, ha volgut recordar també tota la feina que ha fet Govern durant els últims quatre anys en l'àmbit de la diversificació econòmica. En aquest sentit, Galabert ha recordat que s'han impulsat sectors com aquells relacionats amb el 'blockchain', la biotecnologia o l'esport, que va ser declarat Sector d'Interès Nacional.

Quant a la convivència amb els sectors més tradicionals de l'economia, Galabert ha admès que el comerç electrònic és el paradigma d'aquest sector tradicional que també es digitalitza. En aquest aspecte, el candidat de la formació blava ha indicat que, durant aquesta legislatura, "s'han anat fent accions a través del pla de comerç amb tots els sectors involucrats del sector, incloent-hi petits empresaris i autònoms". Per altra banda, Galabert ha celebrat que altres forces polítiques es proposin modificar la cotització dels autònoms a través de la facturació, però els ha recomanat que "consultin la Llei d'autònoms recentment aprovada on allò que el Govern de coalició ja ha proposat, és que aquesta cotització no sigui a través de la facturació, sinó a través de la xifra neta de negoci".

Pel que fa al laboratori de Grifols, Galabert ha lamentat les "crítiques interessades" que està rebent el projecte i ha assegurat que estan enterbolint la campanya electoral amb "falsedats i difamacions". "Nosaltres tenim clar que és una empresa d'alt valor afegit no contaminant, no especulativa, que genera llocs de treball d'alta qualificació i que pot ser la primera pedra d'un sector que pot ser de gran utilitat, no només pel país, sinó també en l'àmbit internacional" ha insistit el candidat liberal.