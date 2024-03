Liberals, equidistants amb l'afer del sou de Ferran Costa

Andorra la VellaLiberals d'Andorra ha emès un comunicat en el qual es posicionen sobre l'afer Costa-Montaner. "De manera coherent amb la visió històrica del partit, ens reafirmem en la nostra defensa de la transparència de la gestió pública, així com en la necessitat de garantir el dret a la protecció de dades dins del seu marc legal regulador". Expliquen que exposen aquestes consideracions arran de les notícies i reaccions que ha suscitat "la publicació de les retribucions d'un conseller general per una suposada filtració de dades d'una entitat parapública per part d'una consellera general".

Des de la formació asseguren que és necessari consolidar la transparència total en la gestió dels recursos públics, però destaquen que també s'han de garantir la protecció de les dades personals de tots els ciutadans i ciutadanes.