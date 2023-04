Els liberals estudien girar a la dreta

Andorra la VellaDos factors són clau en el replantejament que estan fent des de Liberals d'Andorra per sortir del pou al qual han estat abocats pels resultats electorals. La continuïtat dins de la coalició amb els demòcrates es veu per una part important dels militants, segons les fonts consultades, com una travessia pel desert de la qual serà molt difícil sortir. El perfil de centre-dreta que ha agafat la formació en els últims anys ja està ocupat pels demòcrates i per tant fa molt difícil tornar a ser un partit important dins del panorama polític nacional.

La solució passa, segons aquest corrent, per convertir-se en un partit de dreta pura. Aquest espectre polític es considera que és un retorn als orígens i respon a la filosofia amb la qual es va fundada la formació a mitjans dels anys 90 amb Marc Forné com a líder. I s'hi veu un gruix important d'electors que tenen la dreta pura com a ideologia.

Tornem als dos factors. El primer és el resultat electoral que deixa molt clar que la fórmula del centre-dreta no funciona. El segon és la desaparició de Terceravia. La formació liderada per Josep Pintat va renunciar a participar en els comicis i ha deixat 'orfes' els votants de dreta pura.

Aquesta transformació, però requereix un procés lent i de no acceptar la possibilitat d'entrar a Govern. El rol de 'controlador' de les polítiques de demòcrates des de dins per evitar que virin a l'esquerra no ha estat un argument que hagi convençut els electors.