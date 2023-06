Liberals podria no donar suport al pacte per l'acord d'associació amb la UE

Andorra la VellaLa secretaria d'Estat per a les relacions amb la UE ha fet arribar als partits un primer esborrany de l'acord i situa a Liberals al nivell de Terceravia, fet que des de la formació consideren una falta de respecte cap a Víctor Pintos, conseller electe no adscrit a cap grup parlamentari. Segons RTVA, la formació no se sumarà al pacte per l'acord d'associació si no es modifica la seva condició de partit sense representació al Consell General. A més, asseguren que no es tracta d'una proposta de pacte d'estat, sinó d'un document de treball genèric que no fa referència al fons de la qüestió.