La licitació de les obres de la Rotonda es farà a l’octubre

Masol no té cap intenció de renunciar als seus projectes estrella. Ni el telefèric del Pic de Carroi ni la remodelació de la plaça de la Rotonda cauran de la seva llista d'inversions malgrat que la pandèmia ha fet replantejar la majoria de pressupostos dels comuns. Després de la trobada que la cònsol major va tenir amb l'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va avançar que l'inici de les obres del primer tram de la Rontonda "estan al caure", ja que a l'octubre, si tot va bé, se'n faria la licitació d'una part de les obres. "La font d'aigua està al primer tram del projecte, que va de la rotonda al pont de París; ara els tècnics hi estan treballant i hem de veure com l'aplicarem perquè es pugui dur a terme", va puntualitzar.

Abans que la Covid-19 aturés l'activitat econòmica, estava previst que les obres comencessin a l'octubre, i no pas la licitació, "però la pandèmia ens ha endarrerit les coses uns tres mesos", va remarcar Marsol. En aquest sentit, va afegir que el comú " vol mantenir totes les inversions per poc que es pugui, sobretot les que aportin un valor afegit i un plus com a referent turístic però també per millorar el passeig dels ciutadans".

D'altra banda, també va recordar que encara "falten cosetes" per acabar d'embellir l'entrada sud de la parròquia. "El passeig de Sant Coloma era una assignatura pendent de l'altra mandat i creiem que la inversió que hem fet ara ens ha sortit a un preu molt correcte". Andorra la Vella ha realitzat les obres del passeig amb una inversió público-privada. La part del comú correspon a un 33% del cost total, que representen 680.000 euros. A més, Marsol també va aprofitar per "felicitar el Govern per la decisió de donar suport a la inversió de l'edifici multifuncional". Per a la cap de la casa comuna, el país necessita aquest tipus d'espais, ja que "cada vegada som un país més turístic".

"Tots a una" amb els comerciants

La cònsol major també va explicar que el comú té sobre la taula fins a tres projectes per reactivar l'economia de la parròquia que "aviat anunciarem". En relació amb això, Marsol va dir que recentment es va reunir amb totes les associacions de comerciants de la parròquia, "perquè entenguin que hem d'anar tots a una, que potser el que teníem ara de l'Associació del Centre Històric, l'Associació de Meritxell, l'Associació de Boulevard Fener, Riberaygua i travesseres... continuen sent-hi perquè cadascuna té la seva especificitat i necessitat, però ara és moment d'anar tots a una, vendre la parròquia i el país".