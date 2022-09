La limitació per construir nous pisos de venda és molt probable que s'impugni als tribunals

Andorra la VellaL’aprovació de la llei que limita la construcció de nous edificis de pisos ha estat marcada per l’abandonament de la sala per part dels membres del grup socialdemòcrata i perquè el desenvolupament de la sessió apunta que serà la Justícia qui determini si es pot aplicar o no. El president del grup de Terceravia, Josep Pintat, ha manifestat que “faran el que hagin de fer” davant els dubtes de la legalitat de la mesura. Pintat ha indicat que haver anunciat que la limitació per a la construcció de nous pisos a la venda es pot modificar en el futur en la llei del pressupost “és de república bananera”. També ha manifestat dubtes de la constitucionalitat de la mesura.

Tot i que el PS no ha participat en el debat de la limitació, Judith Salazar ha indicat que tenen importants dubtes respecte que la limitació sigui constitucional perquè possiblement s’estarien envaint les competències comunals.

Xavier Espot també ha donat per fet que les manifestacions de l’oposició apunten que la llei finalment acabarà a la Justícia i serà el Tribunal Constitucional qui determini si Govern ha envaït o no competències. Espot ha comentat que els comuns del mateix color polític que la majoria de Govern “no m’han manifestat cap dubte sobre una invasió de competències i tan sols m’han comentat temes tècnics, a més de la voluntat de participar en els requisits” per a la concessió de noves llicències.

La llei s’ha aprovat amb el suport (16) del grup de la majoria i els vots en contra (4) de Terceravia i la consellera no adscrita Carine Montaner, mentre que el PS ha abandonat la sala i no ha votat.