El litigi de Casa Trenella se'n va a la Batllia

El ple del comú d' Escaldes-Engordany ha decidit per unanimitat desestimar el recurs administratiu que ha interposat Carme Ricard Castillón en nom de la propietat de Casa Trenella perquè entrés a valorar l'afer que afecta l'immoble aixecat a mitjans de segle XIX.

La propietat del terreny contigu ha aprofitat l'espai per construir un bloc de quatre pisos que taparia les vistes des de la façana de l'emblemàtic edifici d'Engordany i que està inscrit en el catàleg d'elements d'interès històric. La votació a mà alçada de tots els consellers, tant de la majoria com de la minoria, ha estat favorable a inhibir-se, al ser "un afer entre privats", segons ha expressat la cònsol major, Rosa Gili.

La màxima mandatària del comú d'Escaldes-Engordany ha reconegut que "només assabentar-nos del litigi, hem intentat intervenir per buscar una solució, però com no hi ha hagut acord, haurà de ser la Batllia que ho determini". Rosa Gili també ha reconegut que "hem hagut de fer un consell de comú urgent amb aquest únic punt a l'ordre del dia, ja que aquest divendres finalitza el termini". Gili ha afegit que "un silenci administratiu hagués suposat una resposta positiva, i els assessors jurídics ens aconsellen que no prenguem part, en ser un afer entre privats".