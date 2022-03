López: “FEDA s’ha convertit en una oficina de col·locació de persones afins al Govern”

Andorra la VellaEl PS s’oposarà “frontalment” a qualsevol increment de tarifes relacionades amb serveis bàsics, com són l’electricitat i els carburants. El president del partit, Pere López i el secretari d’organització, Pere Baró, han comparegut aquest dimarts per criticar l’anunci que es preveu que es faci durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, d’increment de les tarifes de la llum. També consideren que, com han fet els governs dels països veïns, s’hauria de subvencionar una part del cost de la benzina perquè el preu final no repercutís a les butxaques dels ciutadans.

López ha lamentat que FEDA “ha deixat d’estar al servei dels ciutadans per estar al costat del Govern. FEDA ha ampliat el seu organigrama directiu de manera significativa i s’ha convertit en una oficina de col·locació de persones afins al Govern. No estem disposats que ara es faci pagar als ciutadans amb un augment de tarifes abusives. L’organigrama de FEDA s’ha anat ampliant per dalt. S’han creat filials que també tenen els seus quadres directius i per tant s’ha multiplicat la despesa en aquest tipus de gestió. I també s’han fet diverses inversions i no se sap, perquè no són transparents, quin ha estat el retorn”, ha argumentat el dirigent socialdemòcrata”. “Convé recordar que FEDA és una societat pública que hauria d’estar el servei dels ciutadans i que en els darrers anys s’ha convertit en un objecte polític per part del Govern”, ha conclòs López.

“Sortim d’una crisi i aquestes mesures d’increment de preus faran que les llars andorranes s’ofeguin encara més, per això demanem que es facin mesures com les que estan impulsant els països veïns”, ha valorat Baró, per insistir que “des del PS ens oposem a totes les mesures que siguin d’augment, ja sigui de la llum o de la benzina”.

En relació als carburants, els socialdemòcrates consideren l’Executiu andorrà hauria d’impulsar polítiques d’ajut com les que han fet els països veïns: França ha reduït 15 cèntims els preus dels carburants, i Espanya un 20%, “emplacem al Govern perquè faci el mateix”. “No és el moment, amb l’actual situació de les famílies andorranes i també dels petits empresaris, d’incrementar les tarifes. Demanem que es prenguin mesures per reduir l’impacte del preu dels carburants i de la llum”, han conclòs.