Macron, Espot i Suñé tracten els principals reptes d’Andorra per als pròxims anys

Andorra la VellaEl copríncep Emmanuel Macron ha felicitat el cap de Govern, Xavier Espot, pels resultats obtinguts en les eleccions generals recentment celebrades a Andorra. Macron també ha felicitat Roser Suñé per la seva trajectòria com a síndica general i li ha agraït el treball dut a terme durant els últims quatre anys en un context on ha calgut superar dificultats sobrevingudes com la pandèmia i la crisi econòmica generada per la guerra entre Rússia i Ucraïna.

Els màxims mandataris del Principat han tractat l'actualitat econòmica, política i social d'Andorra així com els reptes i objectius per a la pròxima legislatura. Així, s'ha aprofundit en qüestions cabdals com el treball que cal dur a terme per a continuar incrementant el parc immobiliari a preu assequible, implementar polítiques per a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania i desenvolupar mesures a favor d’un creixement sostenible i equilibrat, entre d'altres.

El copríncep, el cap de Govern en funcions i la síndica general també han abordat l'acostament d'Andorra a la Unió Europea a través de l'Acord d'Associació, un instrument que permetrà participar de manera progressiva i estructurada dins el mercat interior europeu, tot mantenint especificitats fonamentals lligades a la realitat demogràfica i territorial del país. En aquest sentit, tots tres han coincidit en la importància d'assolir un bon acord que garanteixi el creixement i la diversificació econòmica futura d'Andorra.