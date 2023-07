Majoral confirma que es presentarà a la reelecció

Sant Julià de LòriaJosep Majoral ha confirmat la seva intenció de presentar-se a la reelecció per renovar el seu càrrec com a cònsol major de Sant Julià de Lòria, tal com informa RTVA.

Unió Laurediana té prevista una executiva de cara als pròxims quinze dies que buscarà la reestructuració del partit. Majoral ja ha avançat que s'està treballant en la confecció d'una nova executiva que els permeti encarar els comicis comunals amb les màximes garanties.