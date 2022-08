Majoral diu que si li demanen liderar Terceravia a les nacionals "em posen en un problema"

Andorra la VellaJosep Majoral ha reconegut que si des de Terceravia se li demana que lideri la llista en les pròximes eleccions generals el posarien “en un problema”. assegura que aquesta no és la seva idea inicial que no és altra que tornar a presentar-se el desembre del 2023 com a candidat d’Unió Laurediana per ser reelegit cònsol de Sant Julià. I planeja que sigui amb Mireia Codina al costat com el 2019. Majoral ha reconegut, però que si el partit li demana i considera que ha d’estar al capdavant en les nacionals no tanca la porta a fer-ho:“si em vinguessin a buscar amb la ferma convicció que ho he de fer, la veritat és que em posarien en un problema”, segons ha explicat a Andorra Televisió.

El cònsol lauredià manifesta que continua donant ple suport a Terceravia per la qual va ser conseller general la legislatura 2015-2019. Assegura que “no tinc la vista posada enlloc, més enllà de la tasca que tinc encomanada, que és la de cònsol per governar per Sant Julià de Lòria. Qui serà o quines seran les persones, no ho sé. Però tinc el ferm convenciment que Terceravia té un projecte polític amb una idea clara del país que vol. Josep Majoral hi estarà donant suport.