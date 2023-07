Majoral, nou líder d'Unió Laurediana

Sant Julià de LòriaJosep Majoral és el nou líder d'Unió Laurediana tal com va quedar confirmat ahir en la reunió del grup polític que renovava executiva. Segons fonts properes a la formació, Majoral ja ha assumit el control de forma definitiva i és l'home escollit per fer revifar UL després de la desfeta de no presentar-se a les nacionals.

En la reunió d'ahir va quedar clar, segons les fonts, que les comunals són un moment clau per a la formació. Com el partit ja no té representació al Consell, la força que els hi queda és mantenir el comú de Sant Julià. A partir d'aquí es podrien establir pactes que permetin tenir presència dins de la política nacional.

Majoral és l'encarregat de tirar endavant el repte de no deixar UL en la intranscendència. Per aquest motiu, no hi ha cap dubte respecte a què encapçalarà la candidatura per reeditar la majoria comunal. L'assemblea va donar tot el poder a Majoral que ara té marge per poder negociar pactes davant la complicada elecció comunal i Cerni Cairat com a gran obstacle per renovar el càrrec.