Majoral veu excessius els 60.000 euros de subvenció a l'Ironman

Sant Julià de LòriaJosep Majoral ha estat molt crític amb les condicions del contracte que va negociar Govern amb el grup Ironman perquè considera que els resultats han quedat molt per sota de les expectatives i per tant veu excessius els 60.000 euros de subvenció. Majoral considera que el sistema de subvenció que va pactar Govern sense tenir en compte el resultat final ha estat un fracàs. "Ha d'anar segons l'èxit i no pot ser donar una subvenció d'acord amb un èxit que et prometo que tindré i després si el tinc bé i sinó també", segons ha explicar Majoral en declaracions recollides per Andorra Televisió.

Majoral és partidari d'establir les subvencions a posteriori, en relació l'èxit de les proves. Per exemple, tants participants a tant per participant, mesurant la repercussió a la parròquia en funció d'enquestes, del seguiment dels mitjans de comunicació i de la transcendència dins i fora del país.