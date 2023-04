La majoria dels votants no està a favor de les polítiques d'Espot, segons Bartumeu

Andorra la VellaJaume Bartumeu, president de Progressistes-SDP, espera que la mà que va estendre Xavier Espot a la resta de forces la nit electoral sigui de veritat i aprofita per demanar-li "certa modèstia", segons ha explicat RTVA. Tanmateix, assenyala que Demòcrates ha guanyat amb un 32% dels vots, afegint que això significa que la majoria de vots emesos no estan d'acord amb la "política liberal elitista" d'Espot. Bartumeu també s'ha pronunciat sobre modificar la llei electoral i ha dit que aquesta iniciativa demana consensos, "però no dels d'aparador del senyor Espot, sinó dels reals". El pròxim 22 d'abril tindrà lloc un consell nacional de Progressistes-SDP per fer una valoració més extensa dels resultats electorals.