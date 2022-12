La majoria titlla "d'electoralista" el PS per marxar de l'acord polític per la UE

Andorra la VellaQuant a la marxa del grup parlamentari vermell del pacte d'estat de la Unió Europea, el cap de Govern, Xavier Espot, ha exposat que "no em sorprèn" i ha asseverat que és una acció pròpia de partits amb "manca de patriotisme i lleialtat" i que té una voluntat "purament electoralista". En aquest sentit, ha posat de manifest que, tot i que l'abandó "envia un mal senyal" al comitè negociació, des del govern no canviaran l'estratègia i continuaran tirant endavant l'acord polític amb la resta de grups i actors socioeconòmics que hi prenen part. A més, ha comentat que les declaracions efectuades per López en roda de premsa són falses i mai "se'ls ha ocultat documentació". "És un argument per justificar una voluntat purament electoralista que crec que no els fa cap favor i mostra una manca de patriotisme i lleialtat clara", ha dit.

Una opinió que han compartit els presidents dels grups parlamentaris que donen suport al Govern, qui han retret l'acció de la formació destacant que López no ha participat mai en les reunions de l'acord i han asseverat que consideren que és una estratègia per cercar el vot de cara als comicis generals de la primavera del 2023. Així doncs, Enseñat ha anat una mica més enllà i ha indicat que la decisió del PS els juga en contra perquè han perdut "el poc que els diferenciava de Concòrdia", un fet que, al contrari del que presumptament busquen, els pots fer perdre electors que es decantin per votar a una marca "més fresca". "Concòrdia són gent jove, més neta, dinàmica i potser el seu elector es mourà més cap a una cosa més original que no a un PS que s'ha quedat col·lapsat per la manca de noves idees", ha destacat.

Per la seva banda, Pintat, ha afirmat que la formació laurediana continuarà estant present al pacte d'estat per la Unió Europea, però ha avançat que davant els darrers missatges "de por" transmesos a la població per part del Govern en el marc de les reunions per explicar els avenços de l'acord d'associació, des de terceravia es posaran en contacte amb el vicepresident de Comissió Europea, Maroš Šefčovič, per transmetre-li els dubtes i neguits que tenen i conèixer de primera mà quin és el seu posicionament. D'aquesta manera, ha lamentat que des de l'executiu s'enviï un "missatge de por" a la ciutadania en relació amb l'acord d'associació. "Sabem que és una negociació complexa, però no podem anar amb aquest missatge de la por perquè avui dia no creiem que sigui el que toca", ha expressat.

Al seu torn, López ha defensat la decisió del grup parlamentari al·legant que, tot i que el Govern té l'obligació d'informar sobre l'evolució de l'acord, "no ho ha fet" i ha posat com a exemple el document de França, el qual "han ocultat", motiu pel qual, entre altres, els parlamentaris "hem perdut la confiança". Tanmateix, ha exposat que la decisió també s'ha pres com un toc d'atenció a l'executiu amb la voluntat que vegin que "així no anem bé, que això va per molt mal camí" i que "ens pot abocar a un absolut desastre i col·lapse de magnituds similars a les del Regne Unit amb el Brexit si es convoca un referèndum i la resposta és, no".

El president vermell ha indicat que el Govern va mentir quan afirmava que tots els grups compartien com es duia a terme la negociació perquè des del PS es considera que "hi ha d'haver una altra manera, un altre equip amb altres característiques" que aporti més confiança als agents socioeconòmics i a la població, una situació que, assevera, avui dia no existeix. "Creiem que hem fet un favor donant aquest toc d'alerta marcant aquest criteri de cara a les acaballes de la legislatura perquè això no pot continuar així en el pròxim Govern perquè el 2024 ens podem veure abocats a un veritable desastre amb un referèndum on els agents econòmics i els ciutadans no confien en el text final que pot haver-hi i evidentment, si sortís un no, seria un desastre", ha conclòs.