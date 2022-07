Malestar a Govern per l’afer Mendoza

Andorra la VellaLa possibilitat que l’entitat Stop Violències col·labori amb Govern ha accelerat les discrepàncies en el si del consell de ministres. A les diferències ja conegudes des de fa temps entre algun ministre taronja i el mateix cap de Govern, ara s’hi afegeix un terratrèmol provocat – premeditadament o de casualitat- per la titular de la cartera d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarès, que defensa la contractació de l’associació feminista i proavortista liderada per Vanessa Mendoza per a l’execució d’una sèrie de formacions en contra de la violència domèstica als centres escolars del país.

En opinió de Pallarès, l’adjudicació a Stop Violències no ha generat cap polèmica dintre de l’àmbit executiu i legislatiu perquè s’ha seguit, en tot moment, el procediment establert. Però de portes endins a Govern hi ha malestar i enuig. Els telèfons treuen fum i des d’alguns sectors taronges i liberals, i també des d’algunes institucions que res tenen a veure amb l’Executiu, es demana el cap de Pallarès, més tenint en compte que ha abandonat el partit que la va fer ministra gràcies al pacte entre DA i PLA.

Algunes veus consultades per aquest mitjà asseguren que, tenint en compte tot el que està passant amb Stop Violències, la contractació que preveu el ministeri de Pallarès no s’hauria de fer efectiva. “La dimensió del problema és preocupant, aquesta persona ataca el nostre país i ho fa amb mala fe, és gravíssim”, assegura un membre de Govern que explica que “per no afegir més llenya al foc prefereixo, de moment, no pronunciar-me públicament”. De fet, l’opció de mirar cap a un altre costat és la que predomina entre l’Executiu, tot i ser conscients que s’acosten eleccions i cada dia que passa l’escenari polític, social i econòmic es complica més per als Demòcrates. L’afer Mendoza, diuen algunes fonts, “podria accelerar decisions”.