Marsol demana més temps per notar millores significatives en la situació de l'habitatge

Andorra la VellaLa ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge Conxita Marsol ha passat pels micròfons d'RNA després de l'impacte que ha tingut la manifestació ciutadana en favor de millors condicions al mercat de lloguer. Ho fa per respondre des de Govern com interpreten aquest acte celebrat dimarts, com ho veuen des del costat de les institucions i què pensen fer per canviar aquesta sensació de part de la ciutadana de voler anar més enllà que les lleis presentades.

Marsol ha volgut demanar paciència a la ciutadania i recorda que acaba d'arribar al càrrec. Fa al·lusió a les lleis i pròrrogues pactades en aquests breus mesos de legislatura com a una forma de guanyar temps per a fer una millor actuació i més profunda sobre el mercat de l'habitatge, a banda d'estar consensuada entre els diferents àmbits socials.

Per això garanteix que escoltaran les demandes dels sindicats i de la ciutadania, però també remarca que parlaran amb els propietaris per a valorar quin és el camí que ha de prendre el país per solucionar un problema que no ha deixat de créixer la darrera dècada.

Pel que fa al temps que necessitaran des del seu ministeri i en aquesta nova legislatura perquè les noves mesures donin els seus fruits, Marsol assegura que un any i mig hauria de ser suficient. S'ha mostrat categòrica valorant fins i tot la dimissió com a una possibilitat en cas que la situació no estigués millorant.