Marsol diu que el més probable és que es quedi al comú i no es presenti a les generals

Andorra la VellaConxita Marsol no té gens clarque hagi d'acabar formant part de la llista nacional dels demòcrates a les eleccions generals i assegura que la seva idea actual és acabar el mandat comunal a Andorra la Vella. La cònsol major d'Andorra la Vella ha indic que a hores ara no pot contestar "si anirà de número 2 o número 3 (a la llista de les generals) o em quedaré aquí al comú ara no puc contestar-ho, però el més probable és que em quedi al comú". Marsol ha explicat el seu posicionament en unes declaracions a Andorra Televisió.

La cònsol manté que la seva voluntat és la d'acabar el seu mandat i veure què li ofereix el futur. Marsol incideix però en què el seu futur no depèn exclusivament del que ella vulgui fer. "Estic en un partit polític. No es pot dir d'això no en menjo o d'aquest plat no en vull. Esperarem. Però la meva idea és acabar el comú. Crec que tenim molta feina. I ja veurem", ha afegit.