Marsol proposa la creació d'una agència tributària única amb possible seu a Andorra la Vella

Andorra la VellaLa candidata número u per la llista territorial d'Andorra la Vella, ConxitaMarsol, ha proposat aquest diumenge en unes declaracions a la plaça Lídia Armengol la creació d'una agència tributària única. "Hem fet diverses reunions amb els comuns i crec que aquesta legislatura és el moment per crear-la" assenyalava Marsol mentre assegurava que aquest organisme no ha d'incrementar la pressió fiscal "sinó agilitzar i facilitar tot allò relacionat amb els tràmits de la gestió tributària".

En aquest sentit, la candidata del partit encapçalat per Xavier Espot, ha avançat que, tal com ja s'havia debatut amb anterioritat, un possible emplaçament estratègic per la institució seria Andorra la Vella. "És la parròquia on hi ha la major part de la població i de les empreses del país. Per tant, crec que el fet d'estar centralitzat, facilitaria a mobilitat" ha destacat Marsol. Tot i això, la candidata de Demòcrates ha insistit que és un aspecte que, en tot cas, "s'haurà de parlar amb tots els comuns, ja que tampoc ens podem precipitar".

Per altra banda, Marsol -qui ha admès que es va posicionar a favor d'aquest tema anys enrere- ha recordat que ja s'havien fet reunions prèvies amb els comuns sobre la creació d'una agència tributària única, però que s'hauran de reprendre les converses per a parlar amb tothom i veure quina és la millor manera per a fer-ho possible. "Es va parlar amb els comuns de DA, que en aquests moments són la majoria d'aquest país, i crec que estan per la labor" ha manifestat Marsol tot afegint que, si l'objectiu últim ha de ser el fet de recaptar els tributs d'uns i altres, en principi cap de les corporacions s'hi oposaria.

Marsol ha insistit en el fet que no s'incrementarà la pressió fiscal malgrat que es creï l'agència tributària única. "Sí que és veritat que anirem mirant d'incrementar les cotitzacions de la seguretat social progressivament d'acord amb els diversos sectors, treballadors i empresaris" ha anunciat la candidata número u de DA. "N'haurem d'anar parlant, però tots sabem que això és un tema que afecta la sostenibilitat del sistema de pensions" ha afegit.

Quant al repartiment dels tributs, Marsol ha apuntat que "no s'ha de dividir a %" sinó amb relació a la quantitat que li correspongui a cadascú, però sempre respectant els tipus màxims que permet la llei. "Des del meu punt de vista és el primer punt que s'haurà de respectar si volem el consens dels comuns" ha deixat clar la candidata de DA per la capital.