Marsol vol Astrié de candidat a cònsol major

Andorra la VellaConxita Marsol aposta perquè el cap de llista dels demòcrates a les pròximes eleccions comunals a Andorra la Vella sigui l’actual cònsol menor David Astrié. La cònsol major deixa clar que la decisió no depèn, però considera que és la millor opció.

Marsol, en una entrevista a l’ANA, ha indicat que Astrié “porta sis anys i mig com jo, va fer un primer mandat com a conseller i ara està fent de cònsol menor; jo crec que és una persona que té una experiència, una formació, un coneixement i crec que pot ser un molt bon candidat”. La cònsol major apunta que “de totes maneres no sols dependrà de mi, també dependrà d’ell i del propi partit, però jo crec que sí, l’experiència és important en aquests llocs i cada vegada més. Veurem, també, encara falta un any i mig”.

Considera que l’actual consol menor té les característiques adients per ser un bon cònsol major. Conclou que “David Astrié és un molt bon nom pel que representa i per això el vaig triar de cònsol menor, perquè ja sabia que aportava i tindrà uns bons coneixements de la parròquia a part de la seva pròpia formació per tant, jo crec que sí, que hauria de ser un bon cònsol major i espero que el partit… però vaja, no dependrà sols de mi i també dependrà molt d’ell. Tots hem de dir, però jo no puc proposar, ho ha de proposar el partit”.