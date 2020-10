Es materialitza el pacte d'Estat per reforçar la negociació amb Europa

Els diferents grups parlamentaris i el Govern han signat aquest dilluns a l’edifici de Ràdio Andorra l’acord polític per a la negociació d’un acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. L’acord permet que els diferents posicionaments dels grups parlamentaris siguin recollits i que les diferents forces polítiques “camini juntes per refermar els lligams amb la Unió Europea”, ha destacat el cap de Govern, Xavier Espot, que ha qualificat aquest acord com “molt més que simbòlic” ja que creu que és un senyal tant de cara “enfora com de cara endins” ja que ha incidit en què “no és el mateix anar tot l’arc parlamentari” unit a negociar. El president del grup parlamentari socialdemòctrata, Pere López, ha desitjat que aquest sigui un primer pas per avançar cap a d’altres pactes d’Estat mentre que el del grup parlamentari de Tercervia+Unió Laurediana+Indepepdents, Josep Pintat, ha manifestat que s’adhereixen a l’acord ja que s’ha tingut en compte les seves demandes, com els estudis d’impacte.



Així, el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha destacat que aquest acord és un marc general per als treballs de preparació de les sessions de negociació i també per reorganitzar les estructures necessàries per a la implementació de l’acord. Ara els diferents grups parlamentaris hauran de designar l’interlocutor per a aquests treballs i es preveu que en un termini de 30 dies ja tingui lloc una reunió per “fixar calendaris”. Els grups seran informats tant abans com després de les reunions que es mantinguin amb la UE. El cap de Govern ha destacat que la voluntat és que d’aquest treball conjunt en puguin “ressortir posicions negociadores conjuntes” i ha subratllat que el Govern “s’esforçarà” perquè siguin el més consensuades possibles, tenint en compte, en aquest sentit, que el posicionament com a país tindrà “més força”.



López ha manifestat que la sensació davant aquesta signatura era “agredolça”. “Dolça per l’assoliment important” d’aquest acord en el qual volen aportar el seu gra de sorra i també fer la “pedagogia” necessària de cara als ciutadans, tenint en compte que es tracta d’una “negociació llarga” i que tindrà “els efectes més importants en les generacions futures”. La sensació agra ve perquè fa quatre anys es va acordar un pacte d’Estat en la mateixa línia que l’acord actual i també perquè es considera que hi ha altres qüestions “urgents” en les quals cal que s’estableixin pactes d’Estat, com habitatge o pensions.



Recollint el guant de les seves paraules, el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Ensenyat, ha destacat que “no renuncien” a signar els tres pactes d’Estat que han plantejat. Per tant, un cop signat el primer ha confiat que els altres dos, el del sistema sanitari i el de les pensions també se signaran. Ensenyat ha manifestat que l’acte que ha tingut lloc aquest dilluns mostra “la política en majúscules” i ha subratllat la importància que Andorra es dirigeixi a la Unió Europea “amb veu conjunta”.