Mendoza reclama la derogació del delicte de desprestigi de les institucions i la dimissió d'Espot

Andorra la VellaLa líder proavortista Vanessa Mendoza ha carregat contra Xavier Espot després de ser absolta del delicte de desprestigi de les institucions pel qual va ser jutjada. Ha afirmat que està "cansada de ser la nèmesi del Senyor Espot" i ha demanat la seva dimissió. I ho ha fet no només per la situació de l'avortament, sinó també "per l'habitatge". Ha anat un pas més enllà i ha instat a què se li presenti a Espot una moció de censura en el Consell General. El portaveu de l'executiu, Guillem Casal, ha dit que "no pertoca demanar dimissions" i que, com Govern no era part del cas, la pilota sobre la possibilitat de recórrer contra la sentència es troba al teulat de la fiscalia.

Mendoza ha aprofitat per demanar també que es derogui l'article 325 del Codi Penal: desprestigi de les institucions. Considera que atempta contra la llibertat d'expressió i vol impedir la crítica a les institucions públiques i, per tant, limita els drets dels ciutadans.