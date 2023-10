Meritxell Mateu pagarà de cop la multa de 20.000 euros per corrupció

Andorra la VellaMeritxell Mateu, l'exconsellera general demòcrata condemnada per corrupció a pagar una multa de 20.000 euros, ha desistit de pagar-la finalment de forma fraccionada. Segons informa RTVA, la seva lletrada va presentar inicialment un recurs al Tribunal Superior per tal que no hagués d'abonar la indemnització. També se li va imposar una pena de dos anys i mig de presó condicional pel mateix delicte. Segons la Justícia, entre el 2011 i el 2013 hauria comès tràfic d'influència per afavorir BPA.