Més controls per garantir el pagament de la taxa turística, que es veurà incrementada

Andorra la VellaEl ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha format part de la roda de premsa de Govern sobre les noves mesures de creixement sostenible. Ha explicat els canvis que afectaran la taxa turística, introduïda dos anys enrere.

Informacions d'aquest diari van confirmar les sospites de l'administració, que pensa que els hotelers no informen de tots els turistes allotjats per no fer-hi front. En aquest sentit, Torres ja ha confirmat que augmentaran els controls en aquest respecte, per garantir-ne l'aplicació i el funcionament correctes.

Un cop s'hagi culminat aquesta tasca de control, es consensuarà amb el sector turístic un increment d'aquesta taxa en el termini d'un any, tal com confirma el ministre.