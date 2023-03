Més dones a la política, més feminisme?

Andorra la Vella"Les candidatures a eleccions generals i a eleccions comunals han de tenir una composició equilibrada de dones i homes, de manera que en el conjunt de la llista les persones candidates de cadascun dels sexes suposin com a mínim el 40%". Així ho estableix la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum i en les llistes que els diferents partits han elaborat es dona compliment a bastament a aquest precepte. Així, entre les 202 persones que conformen les 26 candidatures, sis en circumscripció nacional i vint en territorial, que concorreran a les eleccions del 2 d'abril, hi ha 105 dones i 97 homes.

Si bé en global la xifra de dones és superior a la dels homes cal destacar que en les llistes nacionals són ells els que s'imposen, ja que dels 102 candidats, 53 són homes i 49 dones, mentre que en les candidatures territorials hi ha una major presència femenina, ja que dels 100 candidats 56 són dones i 44 homes.

En l'àmbit nacional, Demòcrates, PS Progressistes SDP+, Acció i Concòrdia assoleixen la paritat entre homes i dones en els catorze membres titulars de la llista, mentre que Liberals presenta vuit homes entre els titulars i sis dones, números que s'inverteixen en el cas d'Andorra Endavant, la formació amb més dones entre els catorze candidats i que, juntament amb Acció, situa també dues dones en el primer i el segon lloc de la llista.

Malgrat aquesta presència femenina important a les llistes, des de l'Associació de Dones d'Andorra (ADA) es posa l'accent en el fet que més enllà que les dones representin un 40% o més el que cal és que estiguin en "llocs elegibles". Així, la presidenta, Mònica Codina, detalla que si es tenen en compte, a les llistes nacionals, les persones integrants situades entre els números 1 i 5, tenim que de trenta, catorze són dones i la resta homes, és a dir, que les candidates encara són menys que els candidats. Així, valora que si bé "cada vegada es fan més esforços perquè les llistes siguin paritàries" encara queda "camí per recórrer" i incideix que el lloc on les dones vagin col·locades és "important perquè hi hagi una veritable igualtat". El mateix parer que queda feina per fer és expressat per Antònia Escoda, d'Acció Feminista d'Andorra. Així, destaca que cal veure si els partits realment es "creuen" la igualtat o s'han limitat a fer el que els marca la llei. "Sort que hi ha la llei", valora Escoda, que afegeix que la part positiva és que la presència femenina a les llistes "quedarà" i es venç d'aquesta manera la "resistència" que alguns partits semblaven tenir.

I com valoren que en aquesta ocasió hi hagi dues dones candidates a cap de Govern? Es tracta d'un fet que no es donava des que Isabel Lozano va liderar la llista dels Verds (2005, 2009 i 2011) però des de l'ADA es fa notar que les dues dones que encapçalen una llista ho fan en partits de nova creació. Així, es demanen què passaria si aquestes dues persones estiguessin integrades en les seves estructures de partit inicials. En aquest sentit, Codina lamenta que en els partits més tradicionals encara es donin "tics patriarcals" i no hi hagi cap dona al capdavant. És més, atribueix a un fet "circumstancial" que Carine Montaner i Judith Pallarés liderin les respectives llistes. Al seu torn, la representant d'Acció Feminista fa èmfasi en el fet que la majoria de llistes estiguin "capitanejades per homes" i que ara el que caldrà veure és "com es transposarà el repartiment de poder". De totes maneres, des d'Acció Feminista el que defensen és que aquesta presència femenina a les llistes es tradueixi en "polítiques feministes", ja que posen en relleu que de poc servirà que hi hagi moltes dones si aquesta visió no queda recollida en els diferents programes i en les diferents accions posteriors a les eleccions generals.