Jordi Fàbrega: “És més fàcil ser prudent amb un altre estat que amb el mateix territori”

Felicitats pel pressupost que han aprovat aquesta setmana de manera excepcional per unanimitat tots els grups municipals. És un exemple d'entesa en uns temps que bé la requereixen.

Moltes gràcies. A vegades hem de deixar les diferències a un costat. Tenim majoria absoluta entre JxCat i ERC i no necessitàvem res més, però hem optat per una política de mà estesa i tothom ha estat generós. Jo crec que son uns bons pressupostos perquè cadascú ha aportat la seva visió i els seus matisos. Una bona notícia i estic molt content.



Aquesta bona entesa l'haurien d'intentar traslladar a la Generalitat.

Hi ha molt bon 'feeling' aquí a la Seu amb l'equip municipal, però és cert que veus altres administracions on hi ha els mateixos pactes i no funcionen tan bé.



La divergències entre JxCat i ERC a Palau venen de lluny i ara enterboleixen la presa de decisions i la gestió de la pandèmia.

Les diferències venen des de l'inici de legislatura, amb la no investidura del president Puigdemont, i més tard amb la inhabilitació del president Torra. Cal tenir en compte que és molt difícil gestionar una pandèmia sense president. No és el mateix dur un vaixell amb algú que porta el timó, que navegar sense que ningú es posi davant del timó.



M'ha pres la metàfora. Des de la distància, la sensació que fa és que a la Generalitat no hi ha ningú al volant. Li poso els exemples de l'anunci d'obertura de les estacions d'esquí i la rectificació l'endemà. O el retard en la suposada assimilació d'Andorra i l'Alt Urgell i ara l'embolic amb la mobilitat.

És complexe. S'ha de buscar un equilibri entre salut i economia i tot plegat amb les incerteses de la pandèmia. La situació és complexa i hi ha per a qui preval més una cosa i n'hi ha per a qui en preval més una altra. Es troba a falta algú que prengui les decisions. També és cert que això no és Alemanya, que posa 11.000 milions d'euros per cada setmana que hi ha el sector tancat. Això no funciona aquí de la mateixa manera. En la situació actual, tampoc sabem si arribaran els fons europeus, les ajudes que haurien d'arribar del Govern espanyol no arriben... i a tot això s'hi sumen manifestacions dels sectors més perjudicats, i d'altra banda tens els sanitaris que demanen mesures més restrictives.

651x366 L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, signa el llibre d'honor amb presència del cap de Govern, Xavier Espot, i del regidor de l'ajuntament Francesc Viaplana. / SFG L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, signa el llibre d'honor amb presència del cap de Govern, Xavier Espot, i del regidor de l'ajuntament Francesc Viaplana. / SFG

El cap de Govern d'Andorra està ben enfadat.

L'entenc perfectament. Perquè en unes declaracions es va parlar inicialment d'assimilació entre Andorra i l'Alt Urgell però després en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) és una altra cosa.



Recordem que el decret publicat dissabte al DOGC no s'adiu a la demanda “legítima i justa” d'Andorra -Xavier Espot dixit-, perquè no contempla l'equiparació entre el Principat i l'Alt Urgell. Andorra, i en el mateix sentit es va expressar dijous passat la consellera de Presidència, Meritxell Budó, demanava que els catalans que tinguin residència o reserva hotelera poguessin pujar a fer turisme. Però el DOGC només preveu la lliure circulació entre andorrans i alt urgellencs. A més, els andorrans sí que poden circular per Catalunya per visitar familiars o per turisme, però en canvi els catalans que no provenen de l'Alt Urgell només poden venir a Andorra a visitar familiars o amics. Una estocada al turisme que tindrà una afectació gran en l'economia andorrana.

Falta afegir un matís, i és que aquesta circulació lliure de comarques catalanes per anar a Andorra per visitar a familiars o amics propers comença el dia 23 (avui). Nosaltres, malauradament, durant aquests mesos ens hem acostumat a llegir BOEs i DOGCs durant el cap de setmana, perquè és quan surten sovint publicats, i hem après que fins que no llegeixes el diari oficial no pots fer declaracions. Perquè depèn de com estan escrites les coses les interpretacions poden canviar.





Per què creu que en tan poc temps canvia, o es matisa, el missatge de les autoritats catalanes?

Nosaltres a la Seu tenim la mateixa sorpresa que tenen a Andorra. No sé perquè pot haver passat.



Per creuar la frontera es demana un document d'autorresponsabilitat i ja està? Això no pot donar peu a què es puguin fer trampes?

A més d'aquest document d'autorresponsabilitat, els Mossos d'Esquadra et poden demanar un document d'aquesta persona que està vivint a Andorra. O sigui que has de poder acreditar que visites algú al país.



Una fotocòpia del permís de residència, per exemple?

Per exemple. Poden demanar algun document que demostri que tu hi pots anar perquè la persona que vas a visitar hi està empadronada.





Creu que la Generalitat pot tornar a matisar el discurs i permetre que durant les festes entrin turistes a Andorra?

Sincerament ho veig complicat perquè les dades sanitàries no han millorat. A més, en la darrera compareixença es va deixar entendre que aquesta propera trobada del dia 28 probablement serà per adoptar mesures més restrictives. Si la gent no és molt responsable, la situació actual que encara permet força mobilitat fa que ho vegi de manera més aviat pessimista.



Li explico una teoria. A un mes i mig de les eleccions a Catalunya, i amb algun escó que pot ballar a Lleida, i sent vostè el número 2 de JxCat a aquesta demarcació, potser des d'Esquerra Republicana, i amb el vicepresident Aragonès, que és qui acaba prenent les decisions, no volien que vostè sortís a la foto amb les autoritats andorranes i s'emportés el mèrit -i esgarrapés alguns vots- d'haver estat qui aconseguís la mobilitat entre els dos territoris.

No puc estar d'acord amb aquesta teoria perquè a la Seu tenim un pacte amb ERC i de fet al setembre farem el canvi d'alcaldia. Aquestes negociacions les hem dut a terme conjuntament i em consta que el vicealcalde Francesc Viaplana també ha fet molts esforços per intentar millorar la mobilitat entre els dos territoris. Estem en la mateixa línia. Si no s'ha volgut obrir la frontera al turisme no ha estat per un interès partidista sinó per precaució.





Però sobta que pel pont de la Puríssima es permetés sortir a segones residències mig milió de vehicles de l'Àrea Metropolitana, però en canvi es trigués un mes i mig a prendre una decisió que pot afectar la mobilitat de 10.000 vehicles com a molt.

Al final, és més fàcil ser prudent amb un altre Estat que ser-ho amb el mateix territori. És més fàcil decidir si hi ha una frontera pel mig. I penso que les dades sanitàries fan que siguin molt prudents. Però també és veritat que a qui havia de preocupar aquesta mobilitat era més a Andorra que ha Catalunya, perquè vist com estan a la Cerdanya dues setmanes després de l'arribada a les segones residències pel pont de la Puríssima, queda clar que des des del punt de vista sanitari la mobilitat perjudica més a Andorra que a Catalunya. Crec que s'havia d'haver acceptat el que es va dir divendres i no el que es va publicar dissabte.



Si la mala notícia és per a l'economia, la bona ho és per a la sanitat. Al final l'aïllament d'Andorra fa que la situació sanitària al Principat sigui molt bona per encarar la tercera onada de la pandèmia.

Ja m'agradaria tenir a Catalunya la pressió sanitària que té ara Andorra.