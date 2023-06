El ministre de Finances presidirà el Consell Regulador Andorrà del Joc

Andorra la VellaEl Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ha publicat aquest dimecres l'acta de designació i càrrecs del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), un text que confirma el nomenament de Xavier Bardina com a director general de l'organisme i al titular de Finances, Ramon Lladós, com a president.

Així mateix, també formaran part del consell Joan Antoni León com a representant del ministeri de Justícia i Interior; la ministra de Salut, Helena Mas; Montserrat Planelles com a representant del ministeri de Cultura, Joventut i Esports; Jordi Puy com a representant de la cartera de Presidència, Economia, Treball i Habitatge; Ester Cervós com a representant del ministeri d'Afers Socials i Funció Pública, i Betim Budzaku com a representant del ministeri de Turisme i Comerç.

A més a més, el BOPA confirma que Bardina també desenvoluparà funcions de secretari general. De fet, un altre edicte fet públic aquest dimecres li delega la signatura dels documents i expedients que estiguin relacionats amb l'organisme.