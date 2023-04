El ministre de Medi Ambient serà Guillem Casal

Andorra la VellaEl cap de llista de la candidatura demòcrata a Canillo Guillem Casal serà el proper ministre de Medi Ambient i Agricultura, ocupant el càrrec que deixa vacant Sílvia Calvó. Casal ha estat el cap de gabinet de Xavier Espot durant l’última legislatura. El conseller canillenc és una persona molt vinculada a la terra, a la ramaderia i a la protecció del Medi Ambient. Casal podia haver aspirat a ser president del grup parlamentari demòcrata, però des del primer moment va deixar clar que la seva intenció era formar part de Govern. Va ser un ferm defensor de la candidatura de Jordi Jordana, el seu company de llista a Canillo, per dirigir el grup parlamentari. Sílvia Calvó no estarà a cap ministeri, però és possible que acabi tenint algun altre càrrec. El pas de Guillem Casal a l’executiu comportarà que Meritxell Alcobé, com a tercera de la llista de demòcrates a Canillo, entri com a consellera general.