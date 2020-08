El món de l'esport també prepara la rentrée

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, s'ha reunit aquest divendres amb les federacions d’esports col·lectius i amb alguns clubs esportius per fer un seguiment dels protocols de la pràctica esportiva en la situació sanitària actual. En la trobada han participat també representants de les autoritats sanitàries i s'ha exposat el pla de cara a la represa de l'activitat que hauran d'aplicar les federacions esportives, els clubs esportius, les seccions d'acció esportiva, les agrupacions esportives i totes les entitats privades que proposen entrenaments i activitats esportives. En la reunió s'ha fixat que durant els pròxims dies i setmanes es farà un cribratge general a tots els integrants del món esportiu i que durant la temporada s'aniran fent cribratges aleatoris.

Riva ha explicat als diferents representants que l'activitat esportiva estarà marcada per la situació epidemiològica i que caldrà fer un seguiment regular aplicant en cada moment les mesures preventives escaients. A més, la ministra ha afirmat que els protocols que s'hauran d'aplicar han de facilitar al màxim la traçabilitat davant possibles focus d'infecció. En aquest sentit, cada entitat esportiva haurà d'informar dels protocols preventius que es van establint als seus membres i es responsabilitzarà del seguiment i de la seva aplicació en les instal·lacions on es duguin a terme l'activitat.

En la trobada també s'ha establert quins seran els protocols que s'hauran de seguir en cas de detectar un positiu. Les autoritats sanitàries seran les responsables de dictar en cada moment quin serà el procediment que caldrà seguir tant amb els afectats com amb els contactes. Així, s'ha acordat que s'hauran d'establir nuclis de convivència que s'hauran de respectar al llarg de la temporada, i mentre aquests nuclis no estiguin formats, la pràctica esportiva s'haurà de dur a terme evitant al màxim la interacció i extremant les mesures preventives. Per tant, mentre aquests nuclis no es formin fins després dels cribratges, la pràctica esportiva s'haurà de fer de manera individual o en grups reduïts, evitant el contacte o la interacció. Finalment, en la reunió també s'ha recomanat que la pràctica de l'esport de base es redueixi a una sola disciplina amb l'objectiu de reduir la participació d'infants i joves en diferents nuclis de convivència, facilitant al màxim la traçabilitat. Des del ministeri preveuen celebrar més reunions amb la resta de clubs properament.