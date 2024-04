Montaner només podria portar la futura llei d'habitatge al TC amb el suport de PS o Concòrdia

Andorra la VellaL'anunci del projecte de llei de mesures per aflorar pisos buits perquè s'incorporin al mercat d'habitatge continua sent objecte de disputa política. Carine Montaner ha amenaçat de portar la iniciativa al Tribunal Constitucional un cop s'aprovi. Això si la part referent als pisos buits no es modifica en comissió legislativa. La líder d'Andorra Endavant necessitaria sis consellers generals per portar la iniciativa al TC. Suposadament, Víctor Pintos li donaria suport. El PS disposa de tres consellers i Concòrdia de cinc. Sigui Concòrdia o PS, necessitaria el suport d'un dels grups per poder dur a terme l'operació. Cal tenir en compte que, per tal que els consellers dels grups formin part del pla, hauran de votar en contra al projecte de llei.