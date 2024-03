Montaner pensa que Costa va retirar la querella perquè és ambaixador i estava afectant el Govern

Andorra la Vella"Estic preparada per a la inhabilitació. Estic preparada per a tot (...) el meu punt fort és l'anticipació. Quan l'allau arriba jo ja m'he mogut alguns quilòmetres". Així ha explicat Carine Montaner que no té previst recórrer si la inhabiliten per revelació de secrets després d'haver fet públic el que cobrava Ferran Costa quan per error va rebre aquesta informació de la CASS. Creu que els deu mil euros que s'ha gastat en advocats en aquest cas ja és massa i, tot i que encara no sigui definitiu, no té intenció de recórrer si perd en primera instància.

"Estic creant una empresa" explica la consellera general que vol passar al sector privat. Anteriorment, havia estat professora a la Universitat d'Andorra. Ha indicat que guanya prop de quatre mil euros nets, el que són uns cinc mil euros bruts. És el salari corresponent a una presidenta de Grup Parlamentari. Respecte al seu futur ha comentat que tant "els companys de partit" "la gent del carrer" li demanen que continuï en les properes eleccions. Destaca, però que "igual no em deixen continuar" en referència a la possible inhabilitació per revelació de secrets.

Ha apuntat, en una entrevista al programa 'Avui serà un bon dia' de Ràdio Nacional, que Ferran Costa li ha passat "la pilota bruta al fiscal" en haver retirat la querella un cop el fiscal ja havia presentat acusació contra ella. Ha apuntat que l'actual ambaixador ho va retirar perquè estava afectant el Govern.