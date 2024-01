Montaner pensa que Govern endarrereix el referèndum perquè "no té el vent en popa"

Andorra la VellaCarine Montaner, presidenta del grup parlamentari, Andorra Endavant fa la seva anàlisi sobre l'acció de Govern de retardar el referèndum per votar "si" o "no" a una adhesió d'Andorra a la Unió Europea. Arran més de 10 anys en negociacions amb la UE, Montaner tracta els temes i les motivacions sobre el seu posicionament en contra d'aquesta annexió i opina que el l'executiu ha de ser neutral.

Amb quin motiu creieu que Govern ha endarrerit el referèndum?

Primer, el Govern, s'ha de saber que tenen annexos que no estan redactats encara, nosaltres farem la reunió el dia 12 de febrer i els hi recordarem els annexos que no estan redactats, farem preguntes al respecte.

1. No han acabat la feina, 2. Evidentment, l'enquesta no està en favor, el "sí" no té el vent en popa, i per tant aquí ja estan preocupats, estan preocupats. També ho estan perquè nosaltres hem agafat un gabinet de prestigi, perquè clar si fan el desplaçament a Brussel·les això vol dir que volen saber realment que hem vist i que ressaltem a nivell del contingut de l'Acord. El fet d'endarrerir el referèndum els hi permetrà fer més pedagogia de cara al "sí", doncs nosaltres farem un exercici neutral per tenir els 'pros i contras', el Govern quan parla sembla que tot són flors i violes, i per tant aquí esperem que Govern faci una feina neutral i traslladi els 'pros i els contras'. Nosaltres ho farem de tota manera d'acord amb l'estudi d'impacte que tindrem.

Què creieu que pot acabar fent als votants decidir-se pel no?

Els votants es poden decidir cap al no. Evidentment, perquè això et canvia l'estructura de la societat andorrana. Nosaltres tenim una immigració com el Canadà, a proporció, una immigració controlada, volguda, amb un 50% de la població estrangera que ve aquí per treballar, per integrar-se i per crear riquesa al país. No obstant això, amb les negociacions actuals amb la Unió Europea, el país es troba en un encreuament on ha de decidir el seu futur en matèria d'immigració. La gent pot pensar a no renunciar a la seva seguretat. La seguretat està lligada a qui t'arriba al país, efectivament hi ha una correlació entre les polítiques d'immigració i la seguretat, aquí tenim diversos filtres que s'han de mantenir.

L'enquesta ha pogut tenir influència en el retard del referèndum?

Evidentment, l'enquesta preocupa al Govern que retarda el referèndum, això és evident. "Volem tenir més temps per fer pedagogia", i repeteixen el missatge, perquè amb la repetició del missatge ja sabem perfectament que de cara a nivell cognitiu per la gent, tot plegat, pot transformar-se en veritat.

Quins consideren que són els temes que fan dir "no" a la UE?

La immigració, el tema d'Andorra Telecom, perquè a escala dels ingressos de l'Estat, Andorra Telecom amb polítiques com la del 'roaming' genera molts beneficis, i després aquesta bossa de beneficis més tard no la tindrem, perquè asseguren una trajectòria de set anys, però després s'acaba. Per desenvolupar projectes va bé agafar diners d'Andorra Telecom i molts governs obsessius han agafat diners d'Andorra Telecom, i això s'acaba. Per tant, això canviarà també la part econòmica i tindrà un impacte en els comptes de l'estat. Entre altres, evidentment.