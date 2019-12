El naufragi ‘anunciat’ de Terceravia es consuma

Josep Pintat va instar a tots els simpatitzants de Terceravia a què es fessin llistes en totes les circumscripcions possibles i en bona part de les parròquies, segons fonts de la formació, se li va advertir que tots els indicis apuntaven a un desastre electoral. A la majoria de les circumscripcions ni hi havia prou simpatitzants per fer la llista amb catorze candidats (dotze a Ordino). El polític lauredià, però va establir que s’havia de concórrer fos com fos i va rebutjar la teoria respecte a què primer calia treballar els comitès parroquials, i tenir un cert pes a la parròquia, en comptes d’anar a uns comicis a enfonsar-se.



Aquesta pressió va provocar el trencament al comitè escaldenc davant de la certesa que Pintat havia pactat amb Pere López la presentació de llistes per disminuir les opcions de victòria demòcrata o del pacte demòcrata-liberal. A canvi el PS feia candidatura a Sant Julià de Lòria i garantia el triomf de Josep Majoral. Terceravia va acabar fent llistes on hi havia membres que ni es coneixien entre ells abans de tancar-se la candidatura. Els resultats han confirmat el naufragi absolut ‘anunciat’ amb llistes a les quals han votat només amics i familiars. El resum són els 106 vots (3,5%) a Escaldes on gairebé no han votat ni els amics i familiars, o els 154 (7,1) a Encamp o els 93 (7,5) a Ordino. L’únic lloc on s’ha fet un mínim és Andorra la Vella amb un 10,3% dels vots i 394 suports. Pintat però sí ha aconseguit l’objectiu de guanyar a Sant Julià amb UL on el PS també ha quedat en evidència sumant només un 10,7% dels vots i 257 sufragis.



Comptant que el vot progressista lauredià difícilment aniria cap a UL, el pacte ha garantit el triomf de Majoral amb 190 vots d’avantatge respecte a Desperta Laurèdia (60 menys dels que ha sumat el PS). Fonts del partit han explicat aquest dilluns que els resultats de les comunals deixen molt ferit el projecte de Terceravia fora de Sant Julià. El PS també ha tret el seu rendiment. Els 106 vots de Jordi Rubia a Escaldes, tenint en compte que el votant de Terceravia difícilment donaria suport al PS ja que els dos partits marquen els pols oposats ideològics de la política andorrana, han estat suficients per impedir el triomf de Miquel Aleix.