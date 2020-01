Els nens i nenes encampadans volen dir la seva

Les portes de la sala del consell de comú d’Encamp s'han tornat a obrir per als escolars de la parròquia. Els catorze estudiants de primària de les escoles andorrana i francesa del poble d’Encamp i del Pas de la Casa s’han assegut a les cadires que habitualment ocupen els consellers. La d’aquest dimarts ha estat la quarta edició del Consell d’infants, promogut per Unicef i que busca facilitar el dret a la participació als infants. En la primera sessió, s’han nomenat als consellers i conselleres que durant aquest curs treballaran propostes per millorar la qualitat de vida a la parròquia.

Els nous consellers i conselleres “tenen veu i fan propostes”, ha explicat la cònsol major d’Encamp, Laura Mas. Unes iniciatives que “s’analitzen, s’estudien i, si són viables i hi ha pressupost, s’executen”. Sobre la taula, Mas els ha deixat dos punts importants, com són els dos nous parcs a Encamp i al Pas de la Casa que el comú resultant de les passades eleccions del mes de desembre hauran de tirar endavant. Els representants de les escoles van ser escollits entre els mateixos alumnes, després que els candidats fessin un discurs explicant els motius de la seva candidatura i la classe votés a qui més els va convèncer.

651x366 Primera sessió de la quarta edició del Consell d'infants d'Encamp. / T. N. (ANA) Primera sessió de la quarta edició del Consell d'infants d'Encamp. / T. N. (ANA)

Amb tot, encara queda tot un curs escolar perquè les propostes del nou Consell d’infants arribin al comú. Les que sí que estan en marxa són les iniciatives que van posar sobre la taula els consellers de l’anterior Consell. Algunes, com els camins escolars o les fonts públiques al Pas de la Casa, ja estan en marxa. Altres, majoritàriament aquelles relacionades amb la pràctica de l’esport, s’encabiran als futurs parcs.

La que va ser una de les demandes més destacades durant el consell passat, és a dir, la demanda de no llogar la sala de festes del Pas de la Casa perquè els infants havien de tapar-se el nas amb l’abric, també ha estat escoltada. “Aquest any no hem cedit cap cap de setmana la sala als turoperadors”, ha explicat el conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernández, assegurant que a partir d’ara es reservaran a “estudiants, grups culturals i associacions per poder fer altres activitats que no siguin festes”.