Només una part dels textos legals de l'acord d'associació d'Andorra es traduirà al català

Andorra la VellaUn dels punts que està generant polèmica sobre l'acord d'associació és la llengua en la qual es transposarà el cabal comunitari que sigui d'aplicació a Andorra derivat de l'acord d'associació. Les informacions que s'han fet públiques indiquen que només hi haurà una part dels textos legals en català. Concretament, només es traduirà al català quan la matèria sigui d'interès general. L'exemple posat és Seguretat i Higiene en el Treball. En aquest cas, com afecta una gran part de la societat i pot ser necessari fer consultes, hi haurà una traducció íntegra al català.

Quan es tracti d'informació específica, i aquí l'exemple és el referent a l'acord monetari o al sector financer, s'ha considerat que no caldrà traduir-la completament. En aquest cas es decidirà en quines parts es considera necessari fer una traducció al català i quines es poden deixar en els idiomes en què ja estan redactades.