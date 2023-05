Només Villarejo declara aquest dimecres al Congrés Espanyol arran de l'absència d'Higini Cierco

Andorra la VellaL'excomissari José Villarejo serà l'únic compareixent demà en la comissió en el Congrés dels Diputats on s'investiga la trama Kitchen de les clavegueres de l'estat espanyol. Només intervindrà l'expolicia en aquesta primera jornada a causa de l'absència anunciada de l'expresident de Banca Privada Andorrana, Higini Cierco Noguer. Cierco va comunicar que no podria assistir per un viatge. Ara la taula de la comissió haurà de buscar una altra data per a escoltar el banquer, que anava a ser interrogat just després de l'expolicia. El nom de Cierco com a testimoni en la comissió va ser presentat pel Partit Socialista.

L'encarregat d'inaugurar la comissió serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo, qui intervindrà a les 18.30 hores per petició dels partits. Cal recordar que Villarejo, juntament amb els seus socis Adrián de la Joya i Alberto Pedraza, estaven a sou dels germans Cierco amb una compensació de 400.000 euros mensuals.

El calendari perquè declari Cierco estreny ja que els grups es van comprometre a suspendre les compareixences durant les activitats prèvies als comicis autonòmics i municipals del pròxim 28 de maig. Oficialment la campanya electoral comença aquest divendres 12, per la qual cosa els dies possibles són molt reduïts. Així, i a l'espera d'una data per a l'antic propietari de BPA, la primera sessió estarà centrada en Villarejo, que serà la tercera ocasió que acudeixi a aquest òrgan mentre espera judicis i sentències per diversos casos. En aquest cas, les recerques se centren especialment en la policia patriòtica presumptament impulsada des del Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz contra adversaris polítics del PP durant l'etapa de Rajoy.