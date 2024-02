Nou partit conservador a Andorra?

Andorra la VellaLes polítiques dels demòcrates en diferents temes clau com l'habitatge o l'urbanisme estan obrint la porta, segons diferents fonts, al fet que comenci a posar-se damunt de la taula la possibilitat de crear-se una nova formació política de dretes. Aquest moviment està també vinculat al fet que els partits que en el passat recent han representat aquest sector, com els Liberals o Terceravia, sembla que han quedat fora de joc.

Les eleccions comunals, segons les fonts consultades, han estat el primer gran senyal de la desafecció de part de l'electorat conservador amb els demòcrates. Citen els exemples d'Andorra la Vella, Escaldes, Sant Julià i Ordino. Cadascun amb la seva dinàmica particular.

Pel que fa a Andorra la Vella, el col·lectiu de propietaris de pisos, votants tradicionals dels demòcrates com a única força conservadora en els comicis locals, van desertar en massa. El fet que la majoria demòcrata fes un cop de volant en benefici dels arrendataris allargant tres anys més els lloguers prorrogats forçosament i la resta de mesures d'habitatge van enutjar aquest grup. Les fonts indiquen que va ser un dels factors clau per a la derrota dels taronges. Les fonts apunten que la pràctica totalitat dels propietaris o no van anar a votar i alguns ho van fer en blanc.

A Escaldes el fenomen va ser similar, però no tan profund. A Andorra la Vella el càstig anava directament enfocat a la ministra d'habitatge i excònsol de la capital ConxitaMarsol. A Escaldes l'impacte de la desafecció va ser menor, però no es descarta que hagués canviat el resultat final. L'enuig dels propietaris de pisos també va provocar blanques i gent que va optar per quedar-se a casa perquè no volia cap de les dues opcions.

A Ordino el detonant va ser el pla d'urbanisme. En aquest cas, el col·lectiu agreujat va ser el de 'propietaris de terres'. Amb un POUP on el 80% dels terrenys passaven a ser no edificables i, per tant, amb valor zero. Els propietaris van veure una mena d'expropiació encoberta amb moltes paperetes blanques i una part cap a Enric Dolsa. Les fonts indiquen que fins i tot l'equip guanyador no se n'ha amagat de reconèixer que els demòcrates haurien perdut els comicis si haguessin tingut al davant qualsevol altre candidat que no fos Enric Dolsa.

A Sant Julià, els demòcrates buscaven fusionar el seu vot amb la tradicional majoria d'Unió Laurediana. Va quedar clar que el partit liderat històricament pels Pintat, i sobretot el seu electorat, rebutja la barreja. Les diferències són tan grans, tenint en compte que UL ha estat sempre dreta pura, que l'estratègia no funciona.

Amb aquest escenari s'han produït converses informals respecte a les dues opcions que hi ha damunt de la taula. Les fonts indiquen que el futur dependrà del camí que segueixin els demòcrates. I aquí s'inclou una variant important: una part de l'electoral de centredreta i dreta s'oposa a l'acord d'associació i no hi ha cap formació d'aquest espectre polític que aculli aquest sentiment. Si les polítiques de l'actual majoria no satisfan l'electorat més conservador, l'opció del naixement d'un nou partit de drets, a l'escalf del referèndum sobre l'acord d'associació, segons les fonts, és una opció real. Aprofitant el suport dels votants que s'hi oposen s'aprofitaria per impulsar la nova formació amb propostes clarament més dretanes que les de l'actual majoria.

Les fonts van comentar que encara que a hores d'ara tot han estat converses informals es busca poder recuperar integrants o antics membres de liberals o Terceravia i que part dels descontents amb els demòcrates s'hi puguin afegir.