La nova cap de gabinet d'Espot podria ser Calvó

Andorra la VellaSílvia Calvó és la gran favorita per ser la nova cap de gabinet del Cap de Govern. La ministra de Medi Ambient i Agricultura en funcions ja va estar, juntament amb la ministra d'Educació en funcions Ester Vilarrubla, al capdavant de la campanya electoral dels demòcrates.

Calvó forma part del cercle de confiança d'Espot i des de la campanya electoral ja era una de les favorites per rebre l'oferta de substituir Guillem Casal com a mà dreta de Xavier Espot. Calvó, en principi, estaria acompanyada d'altres persones en el gabinet. L'escaldenc vol aquest cop una estructura més àmplia i està sondejant altres persones de la seva confiança perquè hi formin part.