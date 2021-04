Nova topada entre la majoria i l'oposició per l'habitatge

Andorra la VellaL'esmena a la totalitat que el grup parlamentari socialdemòcrata havia presentat al projecte de llei de creació de l'Institut Nacional de l'Habitatge ha estat rebutjada. El conseller socialdemòcrata Carles Sánchez ha destacat que crear aquest ens no és necessari ja que les funcions que ha d'assumir les pot fer el ministeri i tampoc estan d'acord en la seva definició com a organisme tècnic. També ha destacat que tampoc veuen de bon ull que hi hagi "un ens intermedi" en la gestió directa o indirecta de l'habitatge d'ús social. I ha conclòs que amb aquesta llei s'està "externalitzant" les funcions que ha d'assumir el ministeri. "Creiem que l'Estat ha de ser promotor i gestor d'habitatge social", ha manifestat el conseller, que també ha destacat que veuen "problemàtic" el fons publicoprivat que es deriva de la llei per finançar habitatge social. Tampoc veuen favorablement que es prevegi el repartiment de beneficis que inclou aquest fons.

El ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha lamentat que el PS no tingui un esperit "constructiu" i ha destacat que crear aquest ens és un "compromís polític" i que és similar al que existeix a altres països. També ha manifestat que es vol que sigui un ens autònom i no un mer gestor de dades. Filloy ha manifestat que el projecte de llei de l'Institut Nacional de l'Habitatge és "ambiciós" i aporta solucions al problema de l'habitatge. I ha defensat que aquest organisme no només tindrà funcions consultives ja que d'òrgans consultius ja n'hi ha i ara cal que "es traslladin propostes". El ministre ha defensat la feina feta i ha anunciat que ara es treballa en un pla per al dret a l'habitatge i que s'està enllestint una eina informàtica per tenir indicadors. "L'esmena a la totalitat és un exemple més de pals a les rodes", ha conclòs.

Al seu torn, el president suplent de Terceravia+UL+Independents, Joan Carles Camp, que han donat suport a la reserva d'esmena, ha destacat també que aquesta llei no soluciona la problemàtica i ha exposat que la legislació existent "ja presenta mecanismes" per tirar endavant habitatge de protecció pública. En aquest sentit, ha demanat al Govern quant terreny o quants diners han rebut en base a la llei d'ordenació del territori. "Estan tensant el mercat, vostès són el problema, no la solució", ha finalitzat la seva primera intervenció i més endavant ha destacat que l'habitatge és "l'assignatura pendent que no acaben de superar" i que "estan mal enfocats".

Tant Filloy com els consellers de la majoria Carles Ensenyat (DA) i Ferran Costa (Liberals) s'han mostrat "sorpresos" i "decebuts" per les intervencions de PS i Terceravia i han defensat que aquesta és una llei que aporta solucions. En aquest sentit, Ensenyat ha destacat que el PS demana reformes estructurals i quan es presenten "les esmenen". I ha defensat que l'institut és "cabdal".

Durant la sessió de Consell General celebrada aquest dijous, i en el debat sobre l'informe del raonador del ciutadà, el PS ha tornat a posar sobre la taula l'oferiment que es tiri endavant un pacte d'estat d'habitatge.

Fundacions

El Consell General també ha aprovat per assentiment la presa en consideració de la modificació de la llei de fundacions, que tal com han explicat tant el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, com la consellera demòcrata Ester Molné, obre la porta que les fundacions puguin tenir una activitat econòmica; que als patronats pugui haver persones estrangeres o que es puguin delegar els vots. En definitiva, ha defensat Molné, es tracta de "facilitar i dinamitzar el procés fundacional".