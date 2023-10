El número 3 de la llista demòcrata a Encamp serà Joan Sans

Andorra la VellaEl director de Política Lingüística Joan Sans serà el número tres de la llista que Demòcrates i Units pel Progrés faran a Encamp per a les pròximes eleccions comunals. Sans havia estat cap de llista del Partit Socialdemòcrata a la parròquia i va perdre unes eleccions contra els demòcrates. Va passar una legislatura a l'oposició. Sans no s'incorpora ni a Units pel Progrés d'Encamp ni als demòcrates. Entra com a independent.