El pacte amb DA provoca la dissolució d'Acció de la Massana

Andorra la VellaLa majoria dels membres d'Acció de la Massana, tant afiliats com simpatitzants, han cursat, o cursaran en les pròximes hores la baixa oficial del Partit.

El comunicat del comitè d'Acció de la Massana:

"Els motius que han impulsat a prendre aquesta decisió rauen en la coherència i els ideals que el comitè ha estat defensant des de la mateixa creació del Partit, ja que actualment es contraposen amb la línia política que el partit que legítimament, vol emprendre en relació a l'entrada del Conseller Electe, Marc Magallon, com a part integrant del Grup Parlamentari de Demòcrates per Andorra, així com els pactes que hipotèticament portaran el Partit a formar part de l'Actual Executiu.

Des d'aquest comitè, i com a membres fundadors del Partit, hem defensat en tot moment la independència d'Acció, mantenint uns ideals i unes maneres de fer contraposades amb el rumb que Acció emprendrà juntament amb DA. En tot cas, i en nom de tots els integrants que subscrivim aquestes línies, li desitgem molta sort i tots els encerts a Acció en aquesta nova etapa en coalició. Aquest grup, que ara esdevindrà independent, seguirà treballant fermament per la Massana i properament ampliarem aquesta informació amb els pròxims passos que ja estem començant a treballar".