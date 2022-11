El parc immobiliari de preu assequible de Govern requerirà una inversió de 19 milions

Andorra la VellaEl ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha anunciat que Govern destinarà un total de 19 milions d'euros a la creació d'un parc immobiliari de preu assequible. Una nova mesura que s'inclou dins el Sistema de Governança i que, segons ha explicat Filloy, servirà perquè l'administració pugui disposar dels recursos necessaris perquè Govern pugui comprar o arrendar habitatges que actualment no es troben en ús a conseqüència de diverses causes. "Un parc d'habitatges públic evidentment no es construeix amb un dia, ni amb una legislatura, ni amb dues. A Andorra tot just comencem i aquestes solucions de l'habitatge no podran veure la llum fins passats uns quants anys" ha avançat el titular de la cartera de Territori i Habitatge mentre posava d'exemple França i Espanya, països que ja tenen una llarga trajectòria treballant amb la matèria.