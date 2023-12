La participació del 54,7% marca més baixa de la història en unes eleccions

Andorra la VellaLes eleccions comunals han registrat el percentatge de participació més baix de la història d’Andorra. El tancament de les urnes a les 19.00 ha recollit que han votat x electors el que significa un x del cens. Es tracta de la pitjor marca percentual de la història, per sota del 56,5% de les comunals del 2019 que ja eren la marca més baixa de tots els temps. Per parròquies, Ordino ha estat la més participativa amb un 68,5% i 2.332 electors. A la Massana un 59,5% i 2.114. A Sant Julià. 59,2 i 2.654 votants. A Escaldes, 56,8 i 3.356. A Canillo, amb llista única, 56% i 684 votants.

La nota negativa ha tornat a ser Andorra la Vella. Si en el 2019, la capital per primer cop a la història feia que una parròquia hagués baixat del 50% de participació, enguany el resultat encara ha estat pitjor. Només un 46,9% han exercit el seu dret a vot. En general, la caiguda de participació ha estat generalitzada en totes les parròquies. També en participació, Encamp ha estat una decepció. S’ha quedat en un 52,5% com a segona parròquia amb menys percentatge d’electors que han exercit el seu dret.

La participació ha anat seguint un ritme molt similar al de fa quatre anys, però en les hores finals hi ha hagut una baixada que ha fet que se situï per sota de les comunals del 2019 amb una sensació de que cada cop hi ha una major desafecció política a Andorra.