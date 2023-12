La participació final del vot judicial apunta a un 55%

Andorra la VellaEl vot judicial de les eleccions comunals s'ha quedat en un 20,51% que és gairebé idèntic al 20,38% de fa quatre anys. La similitud (+1,31%) és també molt gran si s'agafen les xifres per parròquies, tenint en compte que a la Massana i a Canillo la comparativa no es pot fer per les llistes úniques. A la Massana va haver-hi llista única al 209 i el vot avançat va ser només d'un 15,6% i a Canillo en aquestes només hi ha una candidatura i el percentatge de vot ha estat del 15,4%. La Massana ara està en un 21,1% i Canillo fa quatre anys estava en un 19,12%.

En la resta de parròquies la variació és relativament petita. Sant Julià és on s'ha produït un increment més important (+1,7%). S'ha passat del 20,4% al 22,1%. Cal tenir en compte que és l'única circumscripció amb tres llistes. Sant Julià apunta a una alta participació global. El 2019 va ser d'un 61%, sent la parròquia amb més participació de les més poblades.

També puja Andorra la Vella (+1%). Enguany està en el 22,4% quan el 2019 va ser del 21,4%. La capital, però acostuma a tenir un percentatge molt alt de gent que vota a la Batllia i molt menor que a la resta el dia dels comicis. Fa quatre anys es va quedar en un 48,8% quan el vot judicial era percentualment el segon més alt de tot el país, després d'Ordino.

A Encamp, la Massana i Ordino, el percentatge de participació judicial ha baixat. Crida l'atenció Ordino que perd dos punts i mig i passa del 25,9% al 23,4. Tot i així és la parròquia amb major participació percentual en el vot avançat. Escaldes baixa, però no massa. Només un 0,4%. Passa del 19,3 al 18,9. I Encamp cau un 0,8%. Del 18,6 de fa quatre anys al 17,8 d'enguany.

El vot judicial, amb la comparativa del 2019, apunta cap a una participació al voltant d'un 55%, molt similar al 56% de fa quatre anys. La previsió de bon temps per a demà pot fer que més gent marxi del país i hi hagi una afluència lleugerament menor a la del 2019. Els percentatges, però, pel vot avançat, sembla que seran força similars als del 2019 en totes les parròquies excepte Canillo i la Massana. En realitat, si el vot judicial enguany és lleugerament superior percentualment es deu als diferents efectes de les llistes úniques. Fa quatre anys, amb només una candidatura a la Massana el vot judicial va ser de 488 vots i ara és de 750. Els vots de Canillo tenen molt menys impacte perquè han passat de 201 amb dues llistes a 183 amb llista única.