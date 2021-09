"Primer pas" perquè el multifuncional es construeixi davant el Govern

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha acordat aquest dijous, amb les abstencions de la minoria, la pròrroga del lloguer del terreny que es troba al davant del Govern per un període de trenta anys amb la finalitat de cedir-lo posteriorment a l'Executiu perquè hi construeixi el multifuncional. La cònsol major, Conxita Marsol, ha defensat que aquest és "el primer pas" per poder cedir l'espai al Govern i ha explicat que espera que ben aviat es pugui signar el conveni amb l'executiu per fer la cessió d'ús d'aquest espai. En la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous també s'ha acordat un crèdit extraordinari d'1,4 milions d'euros per fer el reforç i la reparació del carrer Doctor Vilanova, en el tram comprès entre la rotonda del Govern i la plaça Rebés. Els treballs començaran amb tota probabilitat l'any que ve i s'allargaran nou mesos.