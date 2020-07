Els patinets elèctrics hauran de tenir assegurança si fan trajectes interparroquials

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha confirmat aquest dimecres que els anomenats VMP (Vehicles de Mobilitat Personal) com els patinets elèctrics hauran de tenir una assegurança si els seus usuaris preveuen fer trajectes llargs per la via pública o desplaçaments entre parròquies. Torres ho ha anunciat aquest dimecres durant la presentació davant el Consell General, de la proposta de modificació de la llei del Codi de circulació.



Amb la voluntat d’equiparar aquests dispositius a la resta de vehicles amb motor, hauran de dur matrícula en els casos abans esmentats. El ministre també ha avançat que, tot i que la norma relacionada amb els VMP encara s’ha de redactar, tindran “una senyalització pròpia i específica” que inclourà limitacions de velocitat en certs trams de la carretera. Ha insistit en què “ es vol que tant els patinets elèctrics com les bicicletes tinguin les mateixes sancions que els cotxes i les motos”, ja que malgrat no haver registrat un major nombre d’infraccions, sí que sovint “es detecten ciclistes que se salten semàfors o no respecten el pas de vianants”.



Està previst que el Consell General aprovi el nou Codi de circulació a principis d’octubre i entri en vigor 90 dies després, tal com marca el reglament.