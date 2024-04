La possibilitat de crear un nou partit de dreta pura es revifa

Andorra la VellaL'opció de la creació d'un nou partit de dreta pura s'ha reactivat després de l'anunci de les mesures que Govern preveu per a millorar l'accés a l'habitatge. L'expropiació temporal de pisos buits o la pèrdua de la llicència per a un terç dels apartaments turístics ha causat, segons diverses fonts, una profunda preocupació al sector econòmic i polític més conservador. L'acusació a Govern d'estar imposant mesures 'bolivarianes' recull el sentiment d'una part del sector conservador. Ja va haver-hi soroll de sabres quan l'executiu va aprovar la renovació obligatòria dels contractes de lloguer fins al 2027, entre altres mesures anunciades després de la manifestació prohabitatge amb dues mil persones. Una part dels demòcrates i dels seus socis de Ciutadans Compromesos no estaven d'acord amb la política que segueix Govern i la seva oposició s'ha redoblat després del nou anunci.

La possibilitat d'un partit de dreta pura es troba, segons les fonts, amb dos problemes fonamentals. El primer és la falta d'un líder que faci de pal de paller per anar acumulant suports que donin massa crítica a la nova formació. No és una tasca fàcil perquè els líders conservadors més coneguts estan retirats. A més, el que es busca, segons les fonts, és un perfil nou de prestigi professional que es posi al capdavant del projecte.

El segon gran escull és que els partits tradicionals de dreta pura no tenen cap pes actualment. Ni liberals ni Terceravia estan en disposició de 'tirar del carro' per fer una aliança dretana. Els membres de les dues formacions estan bàsicament fora de la política. Per tant, segons les fonts, és segur que hi ha elements de les dues formacions que s'integrarien en un projecte engrescador de dretes, però cap dels dos partits no té ni la força ni l'estat anímic per posar-se al capdavant.

Les converses no passen, a hores d'ara, de ser converses amb l'enfadament pel qual consideren una 'traïció' demòcrata al seu electorat. Les diferents fonts consultades apunten al fet que cal esperar quina evolució hi ha en els mesos vinents, perquè el fet que el referèndum de l'acord d'associació estigui pel mig és un escenari poc propici per al naixement d'un nou partit. I assenyalen que precisament la divisió entre la dreta pura a favor i en contra de l'acord fa molt difícil que ara es pugui avançar molt més enllà.