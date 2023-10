El possible pacte entre PS i Concòrdia marcarà l'escenari de les comunals

Andorra la VellaEncara queda un mes per al tancament de llistes, però els moviments de cara a les comunals s'estan accelerant, especialment per part dels demòcrates que són els únics que sembla evident que es presentaran en solitari més enllà de l'acord al qual puguin arribar a la Massana i Sant Julià.

La resta de l'escenari polític està pendent de si finalment hi ha un pacte entre el PS i Concòrdia per crear el que s'ha anomenat una 'coalició de progrés' on, de moment, també hi ha SDP, segons va explicar el líder del partit Jaume Bartumeu.

L'acord o no entre PS i Concòrdia és vital per als moviments de petites forces parroquials com Agrupament Encampadà o el partit d'Enric Dolsa. En els dos casos, les formacions van anar amb el PS en les últimes generals (amb derrota) i ara caldria veure si es poden encaixar les peces amb Concòrdia en l'equació.

Un dels principals esculls seria l'enfrontament entre la cònsol d'Escaldes Rosa Gili i els socialdemòcrates que l'han demandat a la Batllia. Consideren que ha de pagar el 10% del salari que ha cobrat durant la legislatura perquè va ser elegida a la llista del PS, tot i que després va abandonar la formació. Concòrdia no farà, en principi, llista a Escaldes i cal saber si hi posa sigles o no en la candidatura de Gili.

Fonts properes al cas, han indicat que la fórmula que es veu possible per a la coalició és que la candidatura de Gili tingui el suport tàcit de Concòrdia, però sense formar-hi part oficialment. Això permetria que a la resta de parròquies PS i el 'partit dels Cernis' pogués anar en coalició. Amb aquest escenari es preveu que podrien fer llista a gairebé totes les parròquies.

Una part de Concòrdia es manté reticent al pacte perquè entén que desvirtuarà el projecte i serà un problema a mig termini. Les greus diferències entre els dos partits en temes com la Unió Europea poden ser un llast si acaben fent una coalició.